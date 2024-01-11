"Другие конструкции, согласно датам выданных ордеров, исчезнут с улиц Петербурга уже в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Так, горку для катания и рождественскую ярмарку на участке между Дворцовой площадью и Певческим мостом разберут до 25 января включительно.

Фотозону на Дворцовой площади должны убрать до 15 января, каток с Конюшенной площади — до 30 января.

Рождественскую ярмарку с Малой Садовой улице и Манежной площади предполагают убрать до 23 января, елку из Ново-Манежного сквера и мультимедийный фонтан с Невского проспекта, 56, — до 20 января.

С Якорной площади в Кронштадте украшения исчезнут до 12 января, элементы рождественской ярмарки у метро "Московская" — до 14 января.