"Уже около полугода продолжается реставрация Музея-усадьбы Ф.И. Шаляпина на Новинском бульваре — одного из немногих сохранившихся особняков допожарной Москвы. Музей-усадьба Ф.И. Шаляпина доступна для посещения до 14 февраля 2024 года, после 14 февраля Дом будет закрыт на реставрацию", — сообщили в пресс-службе.

В музее напомнили, что Шаляпин приобрел эту усадьбу в 1910 году, тогда она состояла из главного дома и двух симметрично расположенных флигелей. До наших дней сохранился только один из них — в нем при жизни певца располагались хозяйственные службы и жила прислуга. В гостях в доме часто бывали писатели и артисты, среди которых Максим Горький, Леонид Андреев, Мария Ермолова, Александр Куприн, Валентин Серов, Сергей Рахманинов, Иван Бунин, Константин Станиславский. В 1918 году здание было национализировано, в нем появились коммунальные квартиры. Шаляпину вместе с семьей пришлось переехать в небольшие комнаты на втором этаже.

"Реставрационные работы проводятся с особой тщательностью и вниманием к деталям, чтобы сохранить историческую ценность усадьбы и передать ее будущим поколениям", — отметили в сообщении.

В настоящий момент в музее представлена постоянная экспозиция "Московский дом Шаляпина", обновленная в 2023 году к 150-летию со дня рождения певца, а также работает выставка "Шаляпин. Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву".