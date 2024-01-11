По данным авиаперевозчика, количество рейсов выросло на 18,3% — до 44,1 тыс.

В декабре прошлого года авиакомпания перевезла 339,3 тыс. пассажиров (рост на 18% по сравнению с декабрем 2022 года), совершила 3,6 тыс. полетов (рост на 14%).

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что 2023 год стал для авиакомпании годом достижений благодаря стабильному росту числа пассажиров и расширению маршрутной сети. "Глядя в 2024 год, мы уделяем все внимание запланированному IPO. Мы полны решимости добиться лучших результатов и еще больше укрепить airBaltic как ведущую авиакомпанию и бренд в Балтии ", — сказал он.

Как сообщалось, airBaltic в 2022 году перевезла 3,34 млн пассажиров, что в 2,1 раза больше по сравнению с показателем 2021 года, но на 33,8% меньше, чем в доковидном 2019 году.

Основным акционером airBaltic является Латвийское государство с долей 97,97%.