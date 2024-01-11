"Большой популярностью в новогодние праздники пользовались пригородные маршруты: Черноморского побережья (из Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи до станций Адлер, Имеретинский курорт, Аэропорт Сочи и Роза Хутор) — перевезено 485 тыс. пассажиров; Минеральные Воды — Кисловодск — 223 тыс. пассажиров; Ростов — Таганрог — 116 тыс. пассажиров", — говорится в сообщении.

Поездами дальнего следования в период новогодних праздников жители южных регионов России чаще всего отправлялись в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

"В настоящей новогодней сказке побывали порядка 1,4 тыс. пассажиров, которые отправились в путешествие из Ростова-на-Дону в Таганрог на пригородном поезде на паровозной тяге. Для любителей активного горного отдыха в новогодние каникулы курсировали поезда "Лыжная стрела" по направлениям: Ростов-на-Дону — Краснодар — Роза Хутор (перевезено 11,4 тыс. человек), Ростов-на-Дону — Черкесск (перевезено порядка 2,6 тыс. человек)", — отмечается в сообщении.