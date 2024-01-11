Лидером турпотока на Сейшелы стала Германия, откуда в 2023 году приехали 54,9 тыс. туристов. Второе место заняла Франция с 42,4 тыс. путешественников. Замыкает тройку Россия, откуда приехали 38,2 тыс. туристов, это на 24% больше, чем годом ранее и на 18% больше, чем в рекордном 2021 году. Тогда Сейшелы посетили 32,4 тыс. россиян.

Четвертое и пятое места занимают Великобритания (19,87 тыс.) и Италия (19,5 тыс.).

Согласно статистике, в первую десятку также вошли ОАЭ (16,4 тыс.), Швейцария (14,7 тыс.), Израиль (12,9 тыс.), США (9,9 тыс.) и ЮАР (9,4 тыс.).

Общий турпоток на Сейшелы по итогам 2023 года составил 350,87 тыс., это на 5% больше, чем годом ранее.