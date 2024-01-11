"В 2023 году Мацестинскую чайную фабрику посетили 30 тысяч туристов. В сравнении с 2019 годом количество посетителей увеличилось в пять раз. Этому способствует развитие на курорте агротуристических программ. Круглый год гости могут узнать все о процессе создания чая и продегустировать лучшие сорта", — говорится в сообщении.

Кроме этого, рост туристического потока отмечается и на других объектах курорта.

"Объекты Кавказского биосферного заповедника за первую неделю нового года посетило 14 тысяч туристов. В целом за прошлый год — 630 тысяч человек. Это на 10% больше предыдущего показателя. По итогам 2022 года Кавказский заповедник назван лидером по посещаемости среди заповедников и планирует удержать эту позицию по итогам 2023 года", — отмечается в сообщении.

Наибольшее количество посетителей на новогодних каникулах приняли парк "Южные культуры", Вольерный комплекс на кордоне "Лаура" и Тисо-самшитовая роща.

"Популярными в период новогодних каникул стали и объекты Сочинского национального парка. Их посетили 35 тысяч человек. Из них более 19 тысяч принял парк "Дендрарий". В целом за 2023 год Сочинский национальный парк принял почти 1,8 миллиона туристов. Большой интерес туристов традиционно отмечается в зимний период к горному кластеру", — отмечает пресс-служба.