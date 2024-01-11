"В соответствии с предупреждением метеорологов в течение суток 12 января 2024 года в предгорной и горной зоне Сочи ожидается очень сильный снег. В предгорьях и низких горах сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении.

По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского ситуацию контролирует городской оперативный штаб, все службы курорта работают в режиме повышенной готовности. "Сочинцам и гостям города рекомендовано воздержаться от походов в горы, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. Выезд в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимним комплектом шин, запрещен", — отмечает пресс-служба.