"В 2023 году Центральный парк культуры и отдыха посетили 1,8 млн горожан и туристов, что на 700 тыс. больше, чем в 2022 году", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, удалось увеличить количество гостей за счет событийного туризма: в течение прошлого года в ЦПКиО провели более 20 фестивалей разной направленности. Привлекают и иногородних посетителей — для гостей из других регионов России разработаны туры выходного дня.

Параллельно в парке ведется установка новых аттракционов — в декабре прошлого года открыли самый большой крытый автодром в России площадью около 1,5 тыс. кв. метров.

Реконструкцию ЦПКиО, созданного в 60-х годах прошлого века, начали в 2017 году. Возрождение парка стало одним из этапов формирования новой комфортной городской среды Волгограда.

В результате реконструкции парк общей площадью 23 га получил новые деревья, кустарники, цветники, спортивные площадки, более 30 аттракционов, каток, горки, крытый автодром. Кроме того, на территории ЦПКиО появились открытый театр, аквапарк, этнокультурный парк "Казачий курень".