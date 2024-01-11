"В феврале мы будем отмечать 10-летний юбилей Игр-2014. По поручению главы Сочи Алексея Сергеевича Копайгородского подготовлен план праздничных мероприятий. В аэропорту и на гостевых маршрутах туристов будут встречать сочинские волонтеры, для которых специально пошита олимпийская экипировка", — написала вице-мэр.

Она отметила, что в Сочи уже открылась выставка "Летопись сочинской Олимпиады 2014 года". "На выставке, посвященной юбилею Олимпиады 2014 года, представлены 50 самых ярких фотографий из личных архивов сочинских фотографов. Они запечатлели захватывающие моменты соревнований, церемонии открытия ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр, эстафета Олимпийского огня и другие этапы события, исторически значимого для города и страны в целом", — сообщила Москалева.