"Вечером и до конца суток 11 января, а также в течение суток 12 января местами в крае ожидаются гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололедно-изморозевые отложения в сочетании с сильным ветром с порывами до 20 м/с, а также дождь с мокрым снегом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что днем и до конца суток 12 и 13 декабря на Черноморском побережье на участке от Анапы до Геленджика ожидается сильный ветер с порывами до 30 м/с в сочетании с низкой температурой воздуха до — 10.

"С 11 по 13 января в горах города Сочи выше 1 тыс. метров над уровнем моря лавиноопасно", — говорится в пресс-релизе.