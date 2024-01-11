По данным сервисов бронирования и продажи билетов, в настоящее время прямых авиарейсов других компаний по маршруту Саранск — Санкт-Петербург — Саранск нет.

Рейс выполняется два дня в неделю — по средам и воскресеньям.

Так, по средам самолет вылетает из Саранска в 20:35, посадка в Санкт-Петербурге — в 23:05, в обратном направлении вылет из Санкт-Петербурга — в 00:05 четверга, посадка в Саранске — в 02:15. По воскресеньям — вылет из Саранска в 19:25, посадка в Санкт-Петербурге — в 21:55, вылет из Санкт-Петербурга — в 23:40, посадка в Саранске — в 01:50 понедельника.

"Азимут" базируется в аэропортах "Платов" (Ростов-на-Дону), а также в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 20 Superjet 100.