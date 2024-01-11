Отмечается, что в 2023 году в республике получили поддержку 16 проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры на общую сумму 131,712 млн рублей, 18 проектов, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпинги и автокемпинги), на общую сумму 82,136 млн рублей, а также 34 проекта, направленных на развитие инфраструктуры туризма, на общую сумму 104,888 млн рублей.

В 2024 году, по данным министерства, будет направлено 525,3 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения в республики, привлечено более 1 млрд рублей инвестиций.

Как сообщалось, ранее власти Дагестана прогнозировали туристический поток в республику на уровне 1,69 млн человек.