"При проведении подготовительных работ сотрудниками реставрационной компании ООО "Наследие" на прилегающей территории башенного комплекса "Пуй" обнаружены девять фрагментов барельефных камней, предположительно, являющимися утерянными частями христианского храма "Тхаба-Ерды", — сказал представитель заповедника.

Собеседник агентства отметил, что для дальнейшего исследования и определения исторической ценности находки будут переданы в компетентные органы.

На место обнаружения фрагментов выезжали руководитель комитета госохраны объектов культурного наследия Ингушетии Тимирлан Кодзоев и и.о. директора Джейрахско-Ассинского музея-заповедника Ахмедхан Сампиев. Они подтвердили факт находки и произвели их опись.

Как сообщил известный реставратор из Испании Рамзан Султыгов, более 25 лет занимающийся восстановлением каменных замковых сооружений, при проведении очистки территории башенного комплекса Пхьуй был обнаружен камень, который, по предположению исследователей, является фрагментом из рисунка с фасадной стороны древнего ингушского храма Тхаба-Ерды.

"Мы пришли к выводу, что если есть один фрагмент, то возможно есть и другие, и решили всей командой из 15 человек проверить эту версию. К нашему большому удивлению мы обнаружили еще несколько фрагментов", — процитировал Султыгова сотрудник пресс-службы.

Ученые полагают, что, скорее всего, речь идет о детали украшения тех или иных компонентов храма, к примеру, проемов, завершения стен.

После оформления соответствующих документов находки будут переданы в Ингушский государственный музей краеведения. В последующем эти фрагменты будут использованы при реставрации памятника "Тхаба-Ерды".

"Тхаба-Ерды"- одно из самых древних христианских культовых сооружений на территории России, датируемое примерно VIII веком нашей эры. Впервые за вековой период церковная служба там прошла в 2012 году.

Объект культурного наследия федерального значения расположен в горном Джейрахском районе Ингушетии между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Длина уникального сооружения 17 метров, ширина 7,5 метров.

Вход на территорию памятника два года назад ограничен из-за его аварийного состояния и угрозы обрушения, а также из-за действий вандалов, разрушивших угол пристройки, а также взломавших входную дверь.

В минувшем году власти оснастили его камерами видеонаблюдения. Сейчас сооружение находится под круглосуточным наблюдением.

Ранее сообщалось, что республике из федерального бюджета выделено 49,9 млн руб. на реставрацию древнего храма.