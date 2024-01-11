"Для улучшения искусственной взлетно-посадочной полосы аэродрома совместного базирования Петрозаводск "Бесовец" министерством обороны РФ планируется проведение ремонта", — говорится в сообщении.

С 1 по 31 мая аэродром будет закрыт на время работ.

"Просим учесть данную информацию при планировании поездок с использованием воздушного транспорта из аэропорта "Петрозаводск", — резюмировали в Минтрансе.

По информации пресс-службы аэропорта, Петрозаводск связывают с городами России восемь авиамаршрутов — в Екатеринбург, Казань, Калининград, Магас, Минеральные Воды, Москву, Сочи, Череповец.