"Аэропорт Барнаула обновил рекорд — в 2023 году в нем были обслужены больше 723 тыс. пассажиров. Это больше, чем количество жителей Барнаула. Рост по сравнению с 2022 годом, который также был рекордным,- 15%", — написал глава региона.

По итогам 2022 года пассажиропоток барнаульского аэропорта впервые превысил 600 тыс. и составил 627,6 тыс. пассажиров. Таким образом, по итогам 2023 года воздушная гавань обновила исторический максимум.

Также Томенко выразил уверенность в востребованности нового терминала аэропорта с пропускной способностью в 1 млн человек в год, строительство которого началось в 2023 году.

Как сообщалось, договор о строительстве нового аэровокзального комплекса аэропорта Барнаула был заключен в сентябре с АО "Монолитное строительное управление-1" (МСУ-1). Стоимость контракта составляет 6,4 млрд рублей.

Новый аэровокзальный комплекс внутренних воздушных линий будет в два раза крупнее существующего и займет площадь 9,8 тыс. кв. м. Пропускная способность комплекса составит 600 пассажиров в час, ежегодный пассажирооборот — до 1 млн 115 тыс. человек. При этом прежнее здание планируют переориентировать на международные рейсы. Завершение всех работ по объекту планируется до 10 июля 2025 года.

Аэропорт Барнаула находится в управлении АО "Авиапредприятие "Алтай", которое осуществляет аэропортовую деятельность с 1997 года. В июне 2022 года холдинг "Новапорт" увеличил долю в АО с 48% до 75% минус 1 акция по итогам допэмиссии, на выкуп было направлено 800 млн рублей. Доля второго акционера — Минимущества Алтайского края — уменьшилась с 52% до 25% плюс 1 акция.

В настоящее время рейсы из барнаульского аэропорта осуществляются в два аэропорта Москвы, в Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Новокузнецк, Красноярск и Челябинск.