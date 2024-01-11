Глава государства заметил, что сайт заработал во Всероссийский день заповедников и национальных парков.

"Сегодня праздник тех, которые занимаются заповедными территориями — охотоведы, прочие специальности. Я хочу всех поздравить", — сказал он журналистам.

"Мы, наверное, одни из лидеров в мире: у нас 13% всей территории Российской Федерации, — а это самая большая государственная территория в мире, — находится под той или иной системой государственной защиты. Наша работа в этом плане выведена в полном смысле этого слова на государственный уровень. Мы этим занимаемся системно, в течение многих десятилетий", — отметил Путин.

По словам главы государства, сайт — еще один шаг к тому, чтобы познакомить людей с работой заповедных зон. "Я думаю, что будет интересно. Это будет в открытом доступе", — добавил президент.

Сайт nature.kremlin.ru размещён на президентском интернет-портале. На нем, в частности, будет доступна информация о специальных президентских программах по защите животных — амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса и белухи.