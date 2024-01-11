"Соответствующий документ уже подписал. Это уже 89-й памятник природы, его площадь в границах лесопарка "Лесной" составляет 559,7 гектаров", — написал глава региона.

По его словам, на этой территории, несмотря на развитие городского пространства и создание Волгоградского водохранилища, сохранилась особая экосистема.

"Здесь есть уникальные растения, многие из которых занесены в "Красную книгу Саратовской области". Создание особой зоны позволит сохранить существующие природные ресурсы",- отметил Бусаргин.

В лесопарке запрещается любая деятельность, которая может навредить памятнику природы. Но, там по-прежнему можно будет гулять, заниматься спортом и изучать природу, резюмировал губернатор.