«Начало высокого сезона на Байкале зависит от погодных условий. По статистике последних 20-30 лет пролив Малое море, отделяющий остров Ольхон от материка, чаще всего полностью замерзает в самом конце декабря. Но на этот раз Байкал только на днях начал замерзать целиком. Понятно, что в первой половине февраля лед будет везде – толстый и безопасный», — рассказал генеральный директор компании «Байкалика» Алексей Стрелюк.

По его словам, интерес туристов к путешествиям на зимний Байкал в 2024 году вырос на 25-30% к аналогичному периоду прошлого года.

«Зимний Байкал начал довольно активно продаваться уже с конца лета – начала сентября, глубина продаж вернулась на уровень до пандемии. Наибольшей популярностью пользуются туры в нижнем и среднем ценовом сегменте – с бюджетом до 100 тыс. рублей на человека, включая питание и экскурсии, но без билетов. Премиальные туры экспедиционного формата продаются несколько хуже, чем до пандемии и в 2022 году», — пояснил эксперт.

Гендиректор улан-удинской компании «Сибирь-Тур» Дарима Тугутова сообщила, что с подтверждением мест в отелях на побережье в высокий сезон уже возникают проблемы, хотя варианты найти еще можно. По ее словам, особенно популярны у туристов поездки, приуроченные к Сагаалгану, буддийскому Новому году, который в этом году в Бурятии будут отмечать 10 февраля.

Туроператор Fun&Sun организует полетную программу в Улан-Удэ из Москвы с 9 февраля по 30 марта на рейсах Smartavia. Руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова сообщила о росте продаж байкальских туров в два с лишним раза по сравнению с прошлым годом. Она также отметила, что по сравнению с прошлым годом заметно выросла глубина продаж – некоторые туристы бронировали поездки за 8 месяцев до вылета.

«Мы подготовили новинку – брендовый экскурсионный маршрут «Дух Байкала». Этнопрограмма знакомит с уникальной природой и культурой республики, дает возможность проникнуться волшебством зимней Бурятии и ледяного Байкала. Многие туристы рассчитывают встретить в Бурятии буддийский Новый год Сагаалган, к которому приурочены красочные мероприятия и обряды», — подчеркнула Иванова.

Туроператор также предлагает путешествия на Байкал на базе регулярных рейсов «Уральских авиалиний» из Москвы в Иркутск. Программа была запланирована до 30 апреля, но будет продлена на летний сезон.

Лед Байкала необычно прозрачный из-за очень чистой воды озера. Зимой на солнце он выглядит голубым, что позволяет туристам делать красивые фотографии на фоне ледяной глади озера и образующихся при застывании льда под действием ветра огромных торосов. Озеро начинает застывать в конце ноября, и к началу февраля на нем устанавливается прочный ледяной покров толщиной до 1,5 метров.