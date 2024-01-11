"В минувшие новогодние каникулы российские игорные зоны приняли 84 052 гостя. Данными о количестве посетителей в период с 1 по 8 января поделились: игорная зона "Красная Поляна" (Сочи), казино SOBRANIE (Калининград), игорная зона "Сибирская Монета" (Алтай) и казино Tigre de Cristal (Владивосток)", — говорится в сообщении.

Этот показатель стал рекордным для всей индустрии за последние несколько лет.

"При этом все развлекательные кластеры фиксируют тенденцию увеличения потока гостей в период новогодних праздников. К примеру, динамика посещений игорной зоны "Красная Поляна" с 1 по 8 января выглядит следующим образом: 2022 год — 23 858 гостей, 2023 год — 32 587 гостей, 2024 — 36 920 гостей", — отмечается в сообщении.

Схожее соотношение роста наблюдается во Владивостоке. Казино Tigre de Cristal в 2022 году посетило 6 693 гостя, в 2023 — 8 596 гостей, в 2024 — 11 251 гость.

Казино SOBRANIE в калининградской игорной зоне "Янтарная" продемонстрировало примерно одинаковые показатели в 2022 и 2023 году, приняв 4 539 и 4 687 гостей соответственно. Однако в минувшие новогодние каникулы анклав привлек 6 790 гостей.

"Сибирская Монета" на Алтае также поддержала тренд индустрии и поделилась следующими значениями по посещаемости: 2022 год — 22 208 гостей, 2023 год — 26 216 гостей, 2024 год — 29 091 гость.

"Наша игорная индустрия является активной частью всей туристической индустрии России. Азартная отрасль, безусловно, видит, с какой интенсивностью развивается внутренний туризм в нашей стране. Внушительное число наших сограждан сменили направления своих новогодних поездок, обратив внимание на популярные направление внутри страны", — цитирует пресс-служба исполнительного директора Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма Дмитрия Анфиногенова.

Он отметил, что места дисклокации российских казино вызывают огромный туристический интерес и в отрыве от азартных развлечений. "Потребности и ожидания среднестатистического туриста претерпели изменения. Людей стала чаще интересовать событийная составляющая отдыха. Речь идет о концертных программах, спортивных шоу, гастрономических ужинах, шоу-программах, SPA и оздоровительный процедурах, а также отельном сервисе высокого уровня. Именно эти направления бизнеса российские казино развивают и улучшают год от года, привлекая неигровыми развлечениями все больше гостей", — считает Анфиногенов.