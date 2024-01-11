"По сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 8%. Особый интерес вызвали музеи, ремесленные центры, туристические и спортивно-развлекательные комплексы, базы отдыха, а также праздничные программы в Рязани и районах области", — говорится в сообщении.

Рязанская область принимала гостей из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тульской, Владимирской, Калужской, Тамбовской областей и ряда других регионов.

Отмечается, что самыми популярными местами для посещения стали музей-заповедник С.А. Есенина в селе Константиново, областной художественный музей им. И.П. Пожалостина, Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, музей-усадьба академика И.П. Павлова, а также ряд частных музеев в Рязани, Касимовском и Рыбновском районах.

В Рязанском районе интерес туристов вызвал музей судоходства "Окский маяк", открытый в селе Шумашь в декабре 2023 года в рамках развития туристско-рекреационного кластера "Рязанский". Количество посетителей нового музея и смотровой площадки в праздничные дни превысило 700 человек.