Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Заказчиком выступило Министерство культуры РФ.

Начальная цена контракта составит 781 млн рублей. Работы планируется завершить в октябре 2026 года.

Здание бывшей усадьбы купца Лопатина располагается на улице Менделевской рядом с Тульским кремлем. Площадь двухэтажного здания составляет 900 кв. метров.

Предполагается, что в отреставрированном здании будет располагаться филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В нем будут представлены памятники русского религиозного искусства XV-XIX веков из фондов музея.

В новом филиале будут проходить экскурсионные программы, мастер-классы и событийные мероприятия. Кроме того, планируется создать лекторий о русском христианском искусстве для старших школьников, студентов и взрослых, а также разработать интерактивную экспозицию для детей и инклюзивные программы.

Ранее сообщалось о проведении реставрационных работ еще в двух исторических зданиях в Музейном квартале Тулы.

Как заявляла министр культуры РФ Ольга Любимова, создание Музейного квартала в Туле будет полностью завешено в 2025 году.

В настоящее время в Музейном квартале уже действуют филиалы Государственного исторического музея, музеев-заповедников "Куликово поле", "Поленово" и "Ясной Поляны".

"И впереди — театральный Бахрушинский музей, и Политехнический музей, филиал, и Музей имени Андрея Рублева с иконописью. Такие большие события — сейчас уже с большим удовольствием трудятся и музейные команды, которые получают новые площадки", — подчеркнула министр.