"Ремонтники (за год с небольшим) привели в порядок кровлю, фасад, внутренние помещения, заменили вентиляцию, сети водоснабжения, водоотведения и отопления, установили охранно-пожарную сигнализацию, благоустроили прилегающую территорию", — пояснила пресс-служба.

В возрожденном 2-этажном кирпичном особняке, в частности, разместились клубы молодой семьи и робототехники, танцевальный, игровой, зрительный и выставочный залы, зал для торжественной регистрации браков, театральная студия.

Помещения оснастили современными оборудованием и мебелью.

Как сообщало министерство культуры, здание имеет статус объекта культурного наследия. После революции в нем размещался клуб железнодорожников. В годы Великой Отечественной войны здесь работал госпиталь. Потом здесь находился Центр творчества, а после 2013 года обветшавшая постройка пустовала.

В 2021 году местную инициативу по реставрации памятника поддержала министр культуры России Ольга Любимова. Ремонтно-восстановительные работы проводились в рамках национального проекта "Культура". Их стоимость составила около 138 млн рублей.