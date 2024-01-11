В возрожденном 2-этажном кирпичном особняке, в частности, разместились клубы молодой семьи и робототехники, танцевальный, игровой, зрительный и выставочный залы, зал для торжественной регистрации браков, театральная студия.
Помещения оснастили современными оборудованием и мебелью.
Как сообщало министерство культуры, здание имеет статус объекта культурного наследия. После революции в нем размещался клуб железнодорожников. В годы Великой Отечественной войны здесь работал госпиталь. Потом здесь находился Центр творчества, а после 2013 года обветшавшая постройка пустовала.
В 2021 году местную инициативу по реставрации памятника поддержала министр культуры России Ольга Любимова. Ремонтно-восстановительные работы проводились в рамках национального проекта "Культура". Их стоимость составила около 138 млн рублей.