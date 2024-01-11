Управление воздушным движением из нового КДП начнется уже в первом квартале 2024 года.

Согласно сообщению, новый командно-диспетчерский пункт обеспечивает полный визуальный обзор площади маневрирования аэродрома и прямую видимость всех участков взлетно-посадочных полос (ВПП). Тем самым пропускная способность аэродрома значительно увеличится за счет одновременного использования двух ВПП.

К моменту ввода КДП было также завершено строительство двух радиомаячных систем инструментального захода на посадку воздушных судов.

"Рощино" — аэропорт международного класса, допущен к приему более 20 типов воздушных судов, в том числе Ту-154, Ил-86 и Boeing-737.