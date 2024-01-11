"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела 12 января в Крыму ожидается снег, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Отложения мокрого снега, гололед, гололедица", — говорится в сообщении управления.

Ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, на Южном берегу Крыма и в горах — порывы до 25 м/с.

По прогнозу гидрометцентра, ночью 13 января температура воздуха понизится до 11-16 градусов мороза, на Южном берегу — до 8-10 градусов.

МЧС напоминает о вероятности возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ, увеличения числа ДТП и нарушения транспортного сообщения, подтопления территорий. Также ведомство предупредило о возможности происшествий в акваториях Черного и Азовского морей и Керченского пролива.