Отмечается, что такой показатель за 12 месяцев компания демонстрирует "впервые с 1991 года".

"Самыми востребованными у пассажиров остаются рейсы авиакомпаний S7, Nordwind и Аэрофлот. Последняя в 2023 году открыла ожидаемый кузбассовцами вечерний рейс в Москву, увеличив таким образом частоту полетов до 2 раз в день. А дочерняя авиакомпания Россия начала осуществлять полеты в Красноярск. Выросло и количество рейсов в Новосибирск. Удалось оставить круглогодичным сочинское направление", — отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в 2022 году аэропорт Новокузнецка увеличил пассажиропоток на 6% — до 416,2 тыс. пассажиров.

Новокузнецкий аэропорт (находится под управлением ООО "Аэрокузбасс") входит в периметр структуры En+ Group — "Эн+ Холдинг", ведет строительство нового аэровокзала и планирует ввести его в эксплуатацию в 2024 году. Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш аэропорт, который принимает магистральные самолеты.