"В период с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года услугами авиагавани воспользовались 585 тысяч человек: на вылет — 300 тысяч, на прилет — 285 тысяч. В топ-5 по объему перевозок среди международных направлений вошли: Стамбул (Турция), Минск (Беларусь), Дубай (ОАЭ), Анталья (Турция) и Ташкент (Узбекистан)", — написал он в телеграм-канале.

При этом лишь порядка 90 тыс. пассажиров воспользовались международными рейсами, около 500 тыс. человек отправились в путешествие по России.

Лидерами по пассажиропотоку в праздничные дни среди российских направлений оказались Москва, Сочи, Екатеринбург, Казань, Уфа, Мурманск, Архангельск, Новосибирск и Самара.

Ранее сообщалось, что всего за новогодние каникулы Петербург посетили свыше 1 млн туристов, что на 10% превышает показатель прошлого года. Вклад гостей в экономику города с 30 декабря по 8 января составил 20,3 млрд рублей.

Больше всего российских туристов прибыло в Петербург через аэропорт Пулково из Москвы, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска. Лидерами среди зарубежных городов оказались Минск и Ташкент.