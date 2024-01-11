«В новогодние праздники самая большая столичная гостиница Cosmos Moscow VDNH приняла около 8 тыс. гостей из России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В декабре гостиница была вынуждена закрыть продажи – на новогодние каникулы не было ни одного свободного номера», — говорится в сообщении.

Как уточники в пресс-службе, больше всего туристов приехали из Улан-Уде, Архангельска, Екатеринбурга, Астрахани, Брянска, Якутска, Перми, Краснодара, Калининграда, Самары, Омска, Камчатки и Алтая.

Среди иностранных гостей преобладали туристы из Китая, Турции, Индии, также были гости из Германии, Чили, Японии, Ямайки.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что продажи туров и бронирования отелей Москвы на каникулах выросли более чем на 40% по сравнению с прошлым годом. Особенно популярны у гостей города были отели 3-4*, в том числе рядом с ВДНХ, где проходит выставка "Россия".

В Cosmos Hotel Group отметили, что сейчас туристы активно бронируют размещение на февральские праздники, приуроченные ко Дню защитника Отечества.