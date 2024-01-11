"Для уральской столицы спроектированы кольцевой (окружной) маршрут и семь радиальных, ведущих к нему из центра города: все они проходят по паркам, скверам и бульварам, затрагивая максимум природных, культурных, исторических, археологических достопримечательностей", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, длина кольцевого маршрута составит свыше 200 км, а общая протяженность всех восьми направлений — более 350 км. На маршрутах расположены 30 парков и лесопарков, столько же отелей и баз отдыха, ряд крупных водоемов. По кольцевому также можно будет выйти на Большую уральскую тропу.

Большая уральская тропа — туристический маршрут протяженностью более 2,5 тыс. км. Основной трек идет через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области, республику Башкортостан и Оренбуржье.