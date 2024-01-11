"В ходе надзорного мероприятия будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации подъемника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что при установлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования к их устранению.

Линия канатно-кресельной дороги в Домбае, на которой находились люди, остановилась 10 января. Спасателям пришлось с помощью веревочных тросов снимать пассажиров с "канатки". Всего было эвакуировано 32 человека, в том числе двое детей. Никто не пострадал.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположен ряд гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения, общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.