"Торжественное открытие мероприятия будет посвящено Александру Пушкину и Василию Сурикову", — говорится в сообщении.

По словам директора музея-усадьбы В.И. Сурикова Юлии Квашниной, живописец создал несколько иллюстраций к поэме "Полтава", к трагедии "Борис Годунов" и к повести "Метель" Пушкина.

"Любовь к поэзии Александра Сергеевича сохранилась и в семье старшей дочери Сурикова", — отметила Квашнина.

На торжественном открытии фестиваля зрители увидят музыкально-драматическое действо "Два гения. Метель", которое объединит музыкальное, вокальное и театральное искусство. На сцену выйдут Красноярский камерный оркестр, Красноярский камерный хор, а также актеры Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина, театра "Вспышка" и другие.

"В день открытия от железнодорожного вокзала отправится "суриковский автобус" по маршруту N55. На борта транспорта будет нанесена репродукция картины Сурикова, написанной в Красноярске, "Взятие снежного городка". Всех желающих пассажиров пригласят на небольшую экскурсию по Торгашино", — добавили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе главного управления культуры городской администрации уточнили "Интерфаксу", что красноярцы могут увидеть иллюстрации Сурикова к поэме Пушкина "Полтава" в сборнике, который хранится в музее-усадьбе.