"За время новогодних каникул Петербург посетили 1,1 млн туристов и экскурсантов — на 10% больше, чем год назад. Их вклад в экономику города в период с 30 декабря по 8 января составил 20,3 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма на 6,3 млрд превышает показатель прошлого года.

Загрузка петербургских отелей в ночь на 31 декабря составила 71%. "Второй волной роста стали даты 3 и 4 января — 75% и 72% соответственно", — говорится в сообщении.

Больше всего российских туристов прибыло в Петербург через аэропорт Пулково из Москвы, Калининграда, Мурманска, Архангельска, Сочи, Екатеринбурга, Казани, Уфы, Самары, Новосибирска. Лидерами среди зарубежных городов оказались Минск и Ташкент.

Как сообщалось, всего за 2023 год туристы потратили в Петербурге 482,7 млрд рублей, что на 32% больше, чем годом ранее. Общее число гостей за год достигло 9,4 млн человек, что на 16% больше, чем в 2022 году. Вместе с ростом турпотока увеличилась и среднегодовая загрузка гостиниц — с 64% до 66%.