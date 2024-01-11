Отмечается, что с 2010 по 2023 годы внесены изменения в перечень видов и подвидов, популяций и их групп животных, растений и грибов.

"В состав видов, включенных в Красную книгу, был добавлен лесной (таёжный) гуменник, арктический голец популяции озера Большого Щучьего, таймень и сибирская гага", — говорится в сообщении.

Издание дополнено новыми данными о местах и ареалах обитания животных, их численности, местах произрастания растений. Скорректированы меры их охраны.

Пресс-служба добавляет, что из Красной книги исключен обыкновенный подкаменщик — костная рыба, которую можно встретить в бассейне реки Кары. Малый лебедь из-за увеличения численности перемещен из видов, включенных в Красную книгу, в список нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде.

Первый тираж Красной книги составил 100 экземпляров. Часть книг передана в Российскую государственную библиотеку. Часть разошлют в главные библиотеки и учреждения округа, а также в другие регионы.