"Договорились с руководством "Азимута" об увеличении количества авиарейсов на самый востребованный маршрут нашего региона Псков — Москва", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

С 31 марта по 26 октября добраться до столицы или прилететь в Псков можно будет ежедневно утром и вечером.

Утром вылет из Москвы в 08:05 мск, посадка в Пскове — в 09:30 мск; обратный вылет из Пскова — в 10:30 мск, посадка в Москве — в 12:00 мск. Вечером вылет из Москвы — в 19:00 мск, посадка в Пскове — в 20:25 мск; вылет из Пскова — в 21:15 мск, посадка в Москве — 22:40 мск.

Авиасообщение между Псковом и Москвой было возобновлено после длительного перерыва 2 октября 2018 года. До апреля 2021 года рейс Псков — Москва 5 раз в неделю осуществляла авиакомпания "Азимут", с 1 апреля 2021 года авиарейсы Псков — Москва стали ежедневными.