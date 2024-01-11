Сообщается, что рейсы будут выполняться на воздушном судне канадского производства DHC-8-Q400 дважды в неделю — по понедельникам и пятницам.

Qazaq Air весной 2023 года приостановила полеты в Новосибирск в связи с невыдачей авиационными властями РФ разрешения на выполнение международных регулярных рейсов в этот российский город из Астаны и Усть-Каменогорска. Компания планировала начать полеты в Новосибирск еще в декабре 2023 года. Информации о возобновлении полетов из Усть-Каменогорска пока нет.

Qazaq Air создана в 2015 году, на 100% принадлежит госфонду "Самрук-Казына", занимает около 7% авиарынка Казахстана. Воздушный флот состоит из пяти самолетов DHC-8-Q400NG.