Дракон — самый популярный в Китае персонаж народных верований, герой многочисленных мифов и преданий. Самые ранние его изображения археологи датируют 5-м тысячелетием до нашей эры. Выставка познакомит с многозначным образом фантастического существа в разных культурных традициях.

На экспозиции представлены предметы декоративно-прикладного искусства, китайские благопожелательные лубки, ритуальные сосуды, сцены из жизни китайских и японских богов, архатов и героев.

Посетители узнают, как связаны драконы и водопады, зачем в день рождения Будды буддисты совершают омовение статуй просветленного с помощью сладкого чая ама-тя, почему драконы не рычат во весь голос, сколько у дракона пальцев и какие богатства он приносит в дом на Новый год.

"Уже в древности китайские драконы стали различаться по функциям. Так, например, считалось, что летающий дракон Тяньлун охраняет чертог божественных небожителей. Его собрат Дилун обитает в морской пучине. Дракон Шэньлун управляет погодой. Хуаньлун символизирует божественную власть китайского императора, а Лун Ван является царем драконов", — говорится в сообщении.

Люди верили, что драконы участвуют в земных делах и влияют на них благотворно — приносят дожди, даруют урожай, посылают богатства, управляют громом, защищают от нечисти, выступают в качестве прародителей китайских императоров, а потому обязательно присутствуют на их халатах и спинке трона как символ власти.

Ежегодно летом в Китае (который сами жители нередко тоже называют Драконом) празднуется Дуань-у — праздник драконьих лодок. В дни торжества люди едят цзунцзы — рисовые клецки с различной начинкой, устраивают соревнования по лодочной гребле, возносят молитвы и благодарят предков, прося защитить их от болезней и даровать благополучие, сытую и счастливую жизнь.

Мифы о драконе перекочевали из Китая в Японию. Самые ранние его изображения встречаются в японских буддийских храмах, впоследствии они получили широкое распространение в японском искусстве. Змееподобные драконы обвивают ручки сосудов, образуют тулово курильниц, украшают изделия из фарфора.