Как сообщает пресс-служба городской администрации, акция традиционно пройдет на Солнечной сопке.

"Сегодня мы наблюдаем кучевую облачность и временами снежные заряды, которые приходят с Баренцева моря. Таким образом, шансы увидеть первый рассвет в Мурманске есть", — прокомментировали "Интерфаксу" в региональном Гидрометцентре.

Прогнозируемое время восхода — 12:45 мск.

Как сообщалось, полярная ночь на широте Мурманска наступила 2 декабря. С учетом високосного года она длится по 11 января включительно. Однако с учетом географии города южная часть областного центра встречает рассвет на сутки раньше.

Традицию встречать первый рассвет ввел в 2007 году мурманский эколог-активист Александр Пютсеп. В 2014 году Пютсепа не стало, но традиция была продолжена. За время существования акции "Первый рассвет" количество ее участников выросло с 4 до 500 человек.

Неотъемлемым атрибутом акции стала песня "Луч солнца золотого" ("Серенада Трубадура") из советского мультфильма "Бременские музыканты", под которую проходит встреча первого солнца в новом году.

Помимо Мурманска, в России полярная ночь опускается на Норильск, Воркуту, Нарьян-Мар и Новый Уренгой.