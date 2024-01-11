"Установлено, что в июле 2023 года авиакомпанией "Сибирь" незаконно отказано в перевозке семи пассажирам, приобретшим билеты на рейсы из города Москвы в города Читу и Улан-Удэ, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна", — говорится в сообщении.

Авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, говорится в сообщении.