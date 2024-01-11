Это соответствует 93,9% от показателя допандемийного 2019 года.
Общий объем капвложений в сфере гражданской авиации составил 115 млрд юаней ($16,2 млрд). Таким образом, инвестиции превысили 100 млрд юаней по итогам четвертого года подряд.
Это соответствует 93,9% от показателя допандемийного 2019 года.
Общий объем капвложений в сфере гражданской авиации составил 115 млрд юаней ($16,2 млрд). Таким образом, инвестиции превысили 100 млрд юаней по итогам четвертого года подряд.
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