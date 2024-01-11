Сегодня в 10:07 Китай увеличил пассажирские авиаперевозки в 2023 году в 2,5 раза

МОСКВА. 11 ЯНВАРЯ. ИНТЕРФАКС — Пассажирские авиаперевозки в Китае в 2023 году увеличились почти в 2,5 раза (на 146%) и составили 620 млн человек, сообщает Управление гражданской авиации страны (CAAC).

Это соответствует 93,9% от показателя допандемийного 2019 года. Общий объем капвложений в сфере гражданской авиации составил 115 млрд юаней ($16,2 млрд). Таким образом, инвестиции превысили 100 млрд юаней по итогам четвертого года подряд.

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