"Шедевры Государственного исторического музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других крупнейших национальных музеев предстанут перед туляками и гостями Тульской области во всем великолепии", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, проект будет реализован при поддержке министерства культуры РФ.

"Тульская область — один из наиболее динамично развивающихся регионов России. Тут активно совершенствуют отрасль культуры, а сама Тула по праву носит гордое название третьей музейной столицы России. Мы высоко ценим многолетнее и плодотворное сотрудничество с командой Тульской области и ее готовность решать самые амбициозные задачи на благо культуры России", — сказал на церемонии первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.

Участники мероприятия, среди которых были также советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, уроженцы Тульской области народный артист России Владимир Машков и певец Ярослав Дронов (Shaman), посетили тульский стенд, который состоит из нескольких мультимедийных кубов.

Они осмотрели зону мастер-классов по росписи тульских пряников и филимоновской игрушки. Прямо на стенде гости совершили 3D-путешествие по историческому центру Тулы и усадьбам региона, а также отправили состав с пряником в поездку по железной дороге на интерактивном игровом макете "Путешествие по Тульской области".

В 2023 году с мая по сентябрь в Тульской области был реализован проект "Музейное лето в Туле", мероприятия которого посетили более 1,5 млн человек.

С середины декабря стартовал проект "Музейная зима в Туле", в рамках которого будет проведено более 140 культурно-массовых мероприятий во всех муниципальных образованиях Тульской области.