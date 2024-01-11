"Идут предварительные подсчеты, сбор информации. По нашим данным, это порядка 2,6 млн туристов за 2023 год, увеличение турпотока на 5-6%", — сказала Кулакова, добавив, что на 2024 год власти республики прогнозируют рост турпотока на 5-10%.

Она отметила, что большинство туристов прибывает в Республику Алтай в летний сезон, однако власти региона принимают меры для круглогодичного посещения региона.

"Ярким примером у нас является открытие в прошлом году всесезонного курорта Манжерок. На новогодние праздники курорт являлся основной локальной точкой дестинации в республике", — подчеркнула Кулакова.

Как сообщалось, по итогам 2022 года Республика Алтай приняла 2,5 млн туристов, что на 14% больше, чем в 2021 году.