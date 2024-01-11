По данным Минкурортов, в период новогодних каникул на территории Крыма работало около 260 объектов размещения общей вместимостью 65,8 тыс. мест.

"Средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев составила более 60%, загрузка ведущих курортных комплексов с развитой туристической инфраструктурой — 95% и выше", — говорится в сообщении.

Уточняется, что половина от общего числа туристов прибыла по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31% — поездами, 19% — по сухопутному маршруту через новые субъекты РФ.

Данные приводятся за период с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.