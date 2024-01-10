Всего с остановившейся линии канатно-кресельной дороги сняли 32 человека, в том числе двух детей. Никто из них не пострадал, говорится в сообщении.

К эвакуации пассажиров "канатки" по веревочному тросу привлекались специалисты МЧС России, спасатели "Домбайской спасательной станции" и добровольцы АНО "Центр помощи в ЧС".

Причину остановки канатной дороги в чрезвычайном ведомстве не уточнили.

Домбай — один из крупнейших горнолыжных курортов России, известный с советских времен. На его территории расположен ряд гостиниц, гостевых домов, турбаз и других объектов размещения, общей вместимостью около 7 тыс. мест. Здесь также обустроена горнолыжная инфраструктура, включающая девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс общей протяженностью более 25 км.