"Инцидент, произошедший 6 января на рейсе авиакомпании "Россия", свидетельствует о недобросовестном отношении к своим обязанностям одного из руководителей крупного авиапредприятия. За недопустимое поведение и несоответствие стандартам и ценностям ООО "Новапорт Холдинг" генеральный директор аэропорта Челябинск отстранен от занимаемой должности", — отметили в "Новапорт Холдинг".

По информации местных СМИ и социальных сетей, глава аэропорта во время перелета из Челябинска в Санкт-Петербург якобы устроил дебош, в результате на него был составлен административный протокол.

Как сообщалось, Кашин занимал должность гендиректора Челябинского авиапредприятия с августа 2021 года.