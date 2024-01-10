"С 30 декабря 2023 по 8 января 2024 года аэропорт Сочи обслужил 330 048 пассажиров. Показатели остались на уровне прошлого года, когда аэропорт обслужил 327,7 тыс. пассажиров. Услугами авиакомпаний на внутренних направлениях воспользовались 287,35 тыс. человек, на международных – 42,7 тыс.", — говорится в сообщении.

Самыми загруженными днями стали 30 декабря и 6, 7 января, когда через аэропорт ежедневно отправлялись более 36 тыс. человек, а лидером по числу рейсов стала суббота, 30 декабря. В этот день было выполнено 129 внутренних и международных рейсов.

Как отметили в пресс-службе аэропорта, среди наиболее популярных направлений для путешествий по России: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. За рубеж пассажиры чаще всего летали в Стамбул, Ереван, Анталью, Ташкент и Шарм-эль-Шейх.