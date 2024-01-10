Как уточнил гендиректор аэропорта Альви Шахгириев, аэропорт обслуживает рейсы по 17 направлениям в 6 стран.

"Сейчас активными темпами идет строительство нового терминала аэропорта Грозного, рассчитанного на 1,5 млн пассажиров, и есть обоснованная надежда, что наши показатели будут только улучшаться", — добавил Шахгириев.

Как сообщалось, в 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни 100% находящихся в федеральной собственности акций АО "Вайнахавиа" (оператор аэропорта). Решение принято для привлечения правительством республики до конца 2026 года инвестиций в размере не менее 7,14 млрд рублей в комплексную реконструкцию аэропорта.

Параллельно с 2022 года ведутся работы по модернизации аэродромной инфраструктуры в Грозном, в том числе строительство нового и реконструкция старого перрона для создания 23 стояночных мест, рулежных дорожек.

В настоящее время аэропорт имеет один пассажирский терминал, который обслуживает внутренние и международные линии. Среди обслуживаемых перевозчиков — "Аэрофлот", S7, "ЮТэйр", "Уральские авиалинии", Uzbekistan Airways, Centrum air, "ЮВТ Аэро", SCAT Airlines, Nordwind.