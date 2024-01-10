"В праздничные дни в музее была представлена почти вся география городов России. Самые дальние гости музея — из Красноярска и Новосибирска. Сибиряков не напугали самые морозные цифры на термометре острова Кижи — минус 40 градусов", — говорится в сообщении.

Для туристов подготовили зимнюю праздничную программу, которая могла их познакомить с Кижским архитектурным ансамблем и жизнью заонежской деревни. Также у туристов была возможность побывать в старинном крестьянском доме с печью и угощениями, поучаствовать в играх и гаданиях.

Кроме того, за праздники гости отправили с острова сотни почтовых открыток, выпили 180 литров чая, съели более 1,2 тыс. калиток и 212 кг каши.

Самыми популярными сувенирами стали вязаные рукавицы и носки, добавили в пресс-службе.