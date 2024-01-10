"Теперь партнер воздушной гавани ("Пулково" — ИФ) будет выполнять на регулярной основе три ежедневных рейса", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта) "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время из "Пулково" авиакомпания "Россия" выполняет в "Домодедово" 2 рейса в день.

Также перевозчик выполняет 8 рейсов в день из Пулково в московский аэропорт "Внуково" — по понедельникам, вторникам, средам, субботам, а также 10 рейсов в день — по четвергам, пятницам и воскресеньям.

Таким образом, общее количество рейсов "России" из "Пулково" в Москву с 15 января вырастет с 76 до 83 в неделю.

Также полеты из "Домодедово" в Петербург выполняют авиакомпания S7 Airlines и "Уральские авиалинии".