Более 6,756 млн покупателей приобрели 51,3 млн товаров в таких торговых точках, сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные таможни. Эти показатели соответственно на 60% и 3,8% выше тех, что были зафиксированы в 2022 году.

Средняя сумма покупки на человека составляла 6,478 тыс. юаней ($945).

На Хайнане работает 12 магазинов беспошлинной торговли.

В июне 2020 года Китай обнародовал генеральный план по превращению курортного острова Хайнань в порт свободной торговли мирового уровня к середине этого века.