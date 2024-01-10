"С 30 декабря по 8 января турпоток составил 457 тыс. человек. Это на 6,6% больше, чем в прошлом году. Для гостей работало порядка 2 тыс. средств размещения. Гостиницы Черноморского побережья были заполнены на 68%, Азовского — на 19%, степной зоны и предгорий — на 58%", — цитирует пресс-служба врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаила Зарицкого.

Отмечается, что наиболее востребованными у туристов стали Сочи, Анапа, Геленджик, Новороссийск, а также Апшеронский, Мостовский и Лабинский районы.

Также с однодневными экскурсионными визитами курорты Краснодарского края посетили 300 тыс. гостей, что на 5,5% больше, чем в прошлом году, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Краснодарский край принял рекордное количество туристов — 18,6 млн человек.