"В эти праздники на высоте более трех с половиной тысяч метров мы открыли новые трассы, и любители горных лыж, сноубордов стремились их протестировать пока погода была благосклонна", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Андрея Юмшанова.

Две новые трассы "красного" и "синего" уровня сложности расположены между станциями канатной дороги "Мир" и "Кругозор". Трассы позволили увеличить зону катания курорта на 2,5 км — до 19,5 км.

Отмечается, что в этом сезоне на "Эльбрусе" также планируется запуск трасс протяженностью 3 км, а также двух новых канатных дорог.

Это первый этап создания новой зоны катания на горе, уточнили в "Кавказ.РФ".

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 20 км трасс различной сложности и сеть подъемников.